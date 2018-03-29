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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Karaman'da kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı

Karaman'da kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı

Kaza yapan kamyonetler

Trafik Kazası 

-Polisin kaza yerinde inceleme yapması

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da kamyonet ile çarpışan çimento yüklü başka bir kamyonetin kavşağa devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı. Kaza, Bahçelievler Mahallesi 2. Organize Sanayi yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Y., yönetimindeki 70 DU 540 plakalı kamyonet ile Selçuk Ç., idaresindeki 70 EZ 019 plakalı çimento yüklü kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle çimento yüklü olan kamyonet kavşağa devrildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü de çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kavşağın şehir merkezine geliş istikametine göre bir süreliğine trafiğe kapandı. Kavşak kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. (MD-AH-
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