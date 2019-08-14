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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Karaman’da kamyonet devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman’da kamyonet devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Devrilen kamyonet

Hastane Jandarma Trafik Kazası Direksiyon 

-Olay yerindeki jandarma araçları
-Olay yeri ekibinin çalışması
-Detaylar

( KARAMAN ) - KARAMAN

- Karaman'da kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Sudurağı Kasabası Mera mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu Mesut Rahimi'nin (29), kullandığı 70 FN 297 plakalı kamyonet, toprak yolda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen kamyonetin altında kalan Mesut Rahimi, olay yerinde feci şekilde can verirken, araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi de yaralandı. İsimleri öğrenilemeyen yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sürücü Mesut Rahimi’nin cesedi, itfaiye tarafından devrilen kamyonetin altından çıkarıldıktan sonra yaralıların tedavi gördüğü hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MD-
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