Karaman’da kaçak silah operasyonu: 3 gözaltı

-Emniyette basına gösterilen silahlar

-Üç zanlının adliyeye sevk edilmesi



( KARAMAN ) KARAMAN



- Karaman’da polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak silah ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bazı kişilerin il dışından getirdikleri kaçak silahları satacağı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Şahısları takibe alan ekipler, şüphelilerden birinin iş yerine operasyon düzenledi.

Mahkeme kararı ile iş yerinde arama yapan ekipler, çelik para kasası içerisinde streçle sarılmış, değişik marka ve modeller de toplam 18 tabanca ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirdi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da 1 adet şarjörlü otomatik av tüfeği, 4 adet tabanca mermisi ile 7 adet av tüfeği kartuşu bulundu. Silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.Ş, (30), H.İ.T. (29) ve Y.Ş. (20), emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, Karaman Emniyet Müdürlüğünce son 24 gün içerisinde yapılan operasyon ve uygulamalar sırasında 27 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız tüfek ile 2 adet ses ve gaz tabancasının ele geçirildiği bildirildi.



