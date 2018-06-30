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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Karaman’da jandarma aracı kaza yaptı: 2 asker yaralandı

Karaman’da jandarma aracı kaza yaptı: 2 asker yaralandı

Kaza yapan jandarma aracı

Polis Jandarma Trafik Kazası Polis Ekipleri Direksiyon 

-Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri
-Kazayla ilgili detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da jandarma aracının şarampole inmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 asker yaralandı. Kaza, Karaman-Mersin Kara yolu Lale köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat P. (28), yönetimindeki 70 JAA 042 plakalı resmi jandarma kamyoneti seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole indi. Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan Mustafa Y. (24) yaralandı. Yaralı askerle ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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