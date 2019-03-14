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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Karaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Karaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

- Karaman 'da iki otomobil çarpıştı - 3 yaralı - Olay yerinden detay görüntüler - İtfaiye ekiplerinin ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Karaman 'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralıKARAMAN (AA) - Karaman 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Semih Döngör (36) idaresindeki 70 DT 295 plakalı otomobil, Valide Sultan Mahallesi 100. Yıl Caddesi Gar Kavşağı'nda, Abdulkerim Örnek'in (43) kullandığı 34 VF 2704 plakalı otomobille çarpıştı.Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Döngör, sürücü koltuğundan arka koltuğa geçerek bulunduğu yerde sıkıştı.Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Döngör, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı.Döngör ile diğer araçtaki sürücü Örnek ile yolcu Mehmet Zeki Ercevap (30), sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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