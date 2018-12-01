Karaman’da iki kişi arasında silahlı çatışma: 1 ölü Video

-Ambulansın yaralı şahsı hastaneye götürmesi

-Polisin olay yerinde inceleme yapması

-Ölen şahsın vesikalık fotosu



( KARAMAN ) KARAMAN



- Karaman’da iki kişi arasında yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 367. Sokak girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Hamza Aylak (30), aralarında husumet olduğu ileri sürülen Muhammet K.’nin (20), evinin önüne gelerek bağırmaya başladı.

O sırada evde bulunan Muhammet K.’nin ağabeyi Veli K., balkona çıkarak şahıstan bağırmamasını söyledi.



Bunun üzerine Hamza Aylak, belinden çıkardığı kurusıkıdan bozma tabancasıyla Veli K.’ye ateş etmeye başladı.

Saldırı üzerine Veli K. evden aldığı av tüfeği ile balkondan Hamza Aylak’a iki el ateş etti. Aylak, göğsüne isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Aylak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan, Veli K., polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede tabancaya ait 13, tüfeğe ait 2 boş kovan buldu. Karaman İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar’da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

