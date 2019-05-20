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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Karaman’da hırsızlık yaparken yakalanan 2 Afgan adliyeye sevk edildi

Karaman’da hırsızlık yaparken yakalanan 2 Afgan adliyeye sevk edildi

İki zanlının adliyeye getirilmesi

Jandarma Harekete Geç Elektrikli Bisiklet Bisiklet Hırsız 

-Adliyenin görüntüsü

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da jandarma tarafından su kanallarının demir rögar kapaklarını çalarken suçüstü yakalanan Afganistan uyruklu 2 zanlı adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Karaman Merkeze bağlı Çiğdemli köyünde, vatandaşların köy çevresinde elektrikli bisikletle dolaşan iki şüpheli şahsın bulunduğunu ihbar etmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Kısa sürede köye ulaşan jandarma asayiş timi, iki şahsı Çiğdemli Köyü Sulama Kooperatifine ait su kanallarının demir rögar kapaklarını çalarken suçüstü yakaladı. Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği tahmin edilen ve üzerlerinde hiçbir resmi belge bulunmadığı için kimlikleri tespit edilemeyen 2 zanlı, İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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