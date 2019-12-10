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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Karaman’da hırsızlık şüphelisi 1’i kadın 4 kişi tutuklandı Video

Karaman’da hırsızlık şüphelisi 1’i kadın 4 kişi tutuklandı Video

Zanlıların adliyeye getirilmesi

Jandarma Hırsız Kuyular 

-Adliye önündeki jandarma araçları
-Adliyenin dış görüntüsü

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1’i kadı 4 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, son bir hafta içerisinde merkeze bağlı köylerde bağ evleri ve sulama kuyularında yaşanan hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. Köyleri sıkı takibe alan jandarma, Kılbasan köyü yakınlarında bulunan bir bağ evinde S.K. (36), H.Y. (30), R.K. (28) ve A.B'yi (27) hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. Zanlıların, merkeze bağlı Hamidiye, Osmaniye, Kılbasan, Göztepe, Yeşildere ve Kızık köylerinde toplam 21 hırsızlık olayına karıştıkları öğrenildi.
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