Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Karaman'da görev yapan gazeteciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Karaman'da görev yapan gazeteciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Karaman 'da görev yapan gazeteciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Tunahan Yıldırımer'in oy kullanırken görüntüsü - Ali Dağlı'nın oy kullanırken görüntüsü - Yunus Kartal'ın oy kullanırken görüntüsüAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Karaman 'da görev yapan gazeteciler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıKARAMAN (AA) - Karaman 'da görev basın mensupları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Gazeteciler, "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi aldıktan sonra AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde fotoğrafları oyladı.Yerel bir gazetede muhabir olarak görev yapan Tunahan Yıldırımer, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Ali İhsan Özürk'ün "Atlı savaş oyunu" fotoğraflarına oy verdi.Yıldırımer, Filistin halkının sürekli direniş içerisinde olduğunu söyleyerek, "Filistin halkının direnişinin sembolü olan engelli vatandaşın fotoğrafını görünce milliyetçilik duygularım kabardı. Bu fotoğraf umudu simgelemiş. Bu yüzden bu fotoğrafa oy verdim." dedi.
İnternet haber sitesinde muhabir olarak görev yapan Ali Dağlı ise oylamada haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karetenin sultanları" isimli fotoğraflarını seçti.Askerlerin zor şartlar altında vatanı savunduğunu aktaran Dağlı, "Biz evlerimizde rahat bir şekilde iftarımızı yaparken, askerlerimiz çok zor şartlar altında iftarını açmış. Bu fotoğraf beni çok duygulandırdı." diye konutu.Yerel yayın yapan bir televizyonda muhabir olarak çalışan Yunus Kartal da haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Kupa coşkusu" fotoğrafları için oy kullandı.

Televizyon Milliyetçilik Muhabir Engelli Vatandaş Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
İşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capslerİşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capsler
2013 O Ses Türkiye'den Çok Özel Kareler...2013 O Ses Türkiye'den Çok Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı