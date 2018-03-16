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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Karaman'da FETÖ/PDY operasyonu - 2 kişi tutuklandı

Karaman'da FETÖ/PDY operasyonu - 2 kişi tutuklandı

- Karaman 'da FETÖ/PDY operasyonu - 2 kişi tutuklandı - Adliyeden genel detaylar - Şüphelilerin adliyeye getirilişi Karaman 'da FETÖ/PDY operasyonu - Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandıKARAMAN (AA) - Karaman merkezli 5 ilde yapılan, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 Mart'ta 6'sı muvazzaf asker 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Karaman Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Karaman merkezli Kayseri, Diyarbakır, İzmir ve Ankara'da yaptıkları eş zamanlı operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevkedilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, üç kişi denetimli serbestlik şartıyla, bir kişi de savcılıkça serbest bırakıldı.Firari olan bir kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Denetimli Serbestlik Muvazzaf Asker Akalan Yakalama Kararı Avcılık 

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