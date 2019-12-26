Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Karaman’da eroinle yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Karaman’da eroinle yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Zanlının adliyeye getirilmesi

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Akalan Eroin 

-Adliyenin görüntüsü
-Ele geçirilenlerin fotosu

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da polisin düzenlediği operasyonda eroinle yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afganistan uyruklu M.K., isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Şahsın, Konya’dan Karaman’daki yakınlarının yanına geldiğini öğrenen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, takibe aldıkları M.K.’yi yanında getirdiği uyuşturucuyu satmaya çalışırken, suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise 7 gram eroin ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı