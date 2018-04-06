Karaman’da elmayı don vurdu

-Muğlu'nun elma bahçelerinde inceleme yapması

-Muğlu ile röp

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( KARAMAN -ÖZEL)- Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu:- “Önlem alınmayan bahçelerin yüzde 80’inin de don zararı var” KARAMAN



- Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, iki gün önce bölgede yaşanan soğuk hava nedeniyle çiçek açan elmayı don vurduğunu söyledi.



Muğlu, oda mühendisleri ile birlikte don sebebiyle zarar gören elma bahçelerinde incelemelerde bulundu. 12 milyon elma ağacı sayısıyla Karaman’ın Türkiye’de birinci durumda olduğunu belirten Muğlu, “12 milyon elma ağacından şuanda 11 milyonuna yakınından tam anlamıyla ürün alınmaktadır. Elmanın Karaman ekonomisine ne kadar getiri sağladığı herkesçe iyi bilinmektedir. Onun için biz hep söylüyoruz, bu kadar gelişmiş bir elmacılığın yapıldığı Karaman’da çiftçilerimizin daha duyarlı olması gerekiyor. Çünkü üretilen elmanın önce ülke ekonomisine, sonra da üreticinin kendi ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bunun için çiftçilerimiz odamızın uyarılarını her zaman dikkate alsınlar. Bu tür don olaylarında üreticimizin zararı yapılan uyarılarımız sayesinde yüzde 30’lara kadar düşüyor” dedi.

“Önlem alınmayan elma bahçelerinde yüzde 80’lere varan don zararı var” Önlem alınmayan elma bahçelerinde ciddi anlamda don zararı olduğunu ifade eden Muğlu, “İki gün önce yaşanan don olayı bize meteoroloji müdürlüğü tarafından bildirildi.

Biz de oda olarak gereken önlemlerin alınması için çiftçilerimizin tamamına telefon vasıtasıyla mesaj gönderdik. Bizim uyarılarımızı dikkate alarak önlem alan çok sayıda çiftçimiz oldu. Ama bir o kadar da önlem almayan çiftçimiz oldu. Şuanda elma bahçelerinde incelemelerde bulunuyoruz. Önlem alınmayan bahçelerin yüzde 80’ini don vurmuş durumdadır. Lastik yakılarak ve sulanarak önlem alınan bahçelerde ise don olayı daha az görülüyor. Önümüzdeki günlerde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri bahçeleri gezerek hasar tespit çalışması yapacak. Bu yapılacak tespitten sonra hasarın ne kadar olduğu ortaya çıkmış olacak. Bizim şu anda yaptığımız tespitlerde önlem alınmayan bahçelerde yüzde 80’lere varan bir hasar var” diye konuştu.

“Çiftçilerimiz bahçelerini mutlaka sigortalatsın” Çiftçiler için zarara karşı sigortanın ne kadar önemli olduğunu anlatan Muğlu, “Biz Ziraat Odası olarak, çiftçilerimize hep şunu söylüyoruz, kesinlikle bahçelerinizi sigorta yaptırın. Bugün bahçelerini dona ve doluya karşı sigorta yaptıran çiftçilerimiz, bu zararı sigortadan alacak. Ama yaptırmayanlar maalesef alamayacak” dedi.



