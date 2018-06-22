Karaman’da çıkan yangında evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi Haberi

-Yanan televizyon

-Yangının çıktığı ev

-Yangına müdahale eden itfaiye



( KARAMAN )- Yangın sırasına mutfakta kahvaltı yaptıkları öğrenilen aile, evden dışarı çıkarak yardım istedi KARAMAN



- Karaman’da bir evin oturma odasında başlayan yangın büyümeden söndürülürken, evin iki odası kullanılamaz hale geldi. Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Gazidükkan Mahallesi 117 Sokak'ta bulunan iki katlı evin ikinci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Osman Uyucu, eşi ve çocuklarıyla birlikte mutfakta kahvaltı yaptığı esnada bir anda evi dumanlar sardı. Bunun üzerine Osman Uyucu, eşi ve çocuklarıyla birlikte evden dışarı çıkarak itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangında evin iki odasında bulunan eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemezken, itfaiye yaptığı ön incelemede, yangının elektrik kontağı veya televizyondan kaynaklı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (MD-AH-

