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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Karaman’da cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Karaman’da cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Şahsın iş yerine girmesi ve elindeki poşetleri yere bırakması

Vitrin Güvenlik Kamerası Hırsız Cep Telefonu Göreme 

-Şahsın daha sonra camekanda bulunan cep telefonunu alarak cebine koyması
-Şahsın yere bıraktığı poşetleri alarak dışarı çıkıp tekrar içeriye girmesi
-Şahsın tamir için bıraktığı telefonun parasını ödeyerek ayrılması
-İş yeri sahibi Mehmet Ali Seven ile röp.

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da bir kişi, tamire bıraktığı telefonu almaya geldiği bayide, tezgahta bulunan bir cep telefonunu çaldı. Şahsın rahat tavırları ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık olayı, bir ay önce Külhan Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu bayisinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Seven’e ait telefon satışı ve tamiri yapılan işyerine telefonunu tamire bırakan kimliği belirsiz kişi, iki gün sonra telefonunu almak için işyerine tekrar geldi. Ellerinde poşetle işyerine giren hırsız, çalışanların tamirat yapıldığı bölümde olmasını fırsat bilerek, ellerindeki poşetleri yere koyup telefonların bulunduğu camekanlı vitrinin bulunduğu alana yöneldi. Çalışanlara hiç ses çıkarmadan camekandan yaklaşık bin 500 lira değerinde bir telefon alan şahıs, soğukkanlılıkla ceketinin iç cebine koydu. Şahıs, daha sonra yere koyduğu poşetleri alarak işyerinden çıktı. İşyerinin önünde bir iki adım attıktan sonra tekrar işyerine giren hırsız, bu sefer çalışanlara seslenerek onların işyerinin ön kısmına gelmesini sağladı. Çalışanlardan bir kişiye daha önce tamirat için telefon bıraktığını söyleyen şahıs, tamir edilen telefonunu alıp tamirat ücretini ödedikten sonra elindeki poşetlerle birlikte oradan ayrıldı. Telefonu stantta göremeyince şüphelendiklerini söyleyen işyeri sahibi Mehmet Ali Seven, “Telefonu önce başka yere koyduğumuzu zannettik, ancak baktığımızda hiçbir yerde bulamadık. Sonra ise işyerimizin güvenlik kamera kayıtlarını izlemeye başladık. Görüntülerde telefonun çalındığını fark ettik. Sonrası ise Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulunduk” diye konuştu.
(MD-FM-
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