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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Karaman’da bir iş yeri kapısına benzin dökülerek kundaklanmak istendi Video

Karaman’da bir iş yeri kapısına benzin dökülerek kundaklanmak istendi Video

İş yerinin bulunduğu sokak

Polis Aracı Polis Bild Benzin Sanayi Sitesi 

-İş yerinin önünde bekleyen polis aracı
-Kundaklanmaya çalışılan iş yeri
-Etrafta araştırma yapan polis
-Olay yeri inceleme ekibinin çalışma yapması

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da motosiklet tamirciliği yapan bir iş yeri kimliği belirsiz kişi tarafından kapısına benzin dökülerek kundaklanmak istendi. Olay, gece saat 00.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi’ndeki eski sanayi sitesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi, kapıya benzin döktükten sonra ateşe vererek hızla olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olay anında oradan geçmekte olan bir vatandaş, kundakçının kaçtığını ve iş yerinin kapısından alevlerin yükseldiğini görerek durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. İş yeri kapısının demir olması nedeniyle alevler içeride bulunan motosikletlere sıçramadan kısa sürede kendiliğinden söndü. Adrese gönderilen itfaiye ise yangının sönmesi üzerine su sıkmadan olay yerinden ayrıldı. Olay yeri inceleme ekibi, kundaklanmaya çalışılan iş yerinde incelemelerde bulundu. Polis, olayı gerçekleştirerek kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
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