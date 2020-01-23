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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Karaman'da bir eve silahlı saldırı düzenlendi: 1 yaralı İzle

Karaman'da bir eve silahlı saldırı düzenlendi: 1 yaralı İzle

Silahla ateş edilen ev

Polis Bild Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Saldırı 

-Evin önündeki polis ekipleri
-Yaralı kadının ambulansa alınması
-Olay yeri inceleme ekibinin çalışması
-Kurşunların isabet ettiği pencere
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da bir eve, kimliği belirsiz kişilerce otomobilden av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, gece saat 22.45 sıralarında Yenimahalle 391 Sokak’ta bulunan tek katlı evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.K ve ailesinin oturduğu evin önüne otomobille gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler av tüfeğiyle üç el ateş ettikten sonra hızla kaçtı. Kurşunlardan ikisi evin penceresine diğeri ise duvara isabet ederken, silahlı saldırı sırasında pencere yakınında oturan Ayten K., ayağına saçma isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi, ev ve çevresinde inceleme yaptı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalaya bilmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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