Karaman'da bir evden 8 kamyon çöp çıkarıldı

- - Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin evde temizlik çalışması görüntüsü. - Binadan genel görüntü. - İsmet Erkılıçoğlu'nun konuşma görüntüsü.KARAMAN (AA) - Karaman ’da yalnız yaşayan emekli mimar kadının evinden yaklaşık 8 kamyon çöp çıkarıldı.Fenari Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın son katından kötü kokular gelmesi üzerine binada oturanlar belediyeye başvurdu. Karaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri emekli mimar olduğu öğrenilen Aliye Aköz (68)’ün evin her tarafına çöp istiflediğini tespit etti.Çağrılan Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evde temizlik çalışması yaptı.Evden yaklaşık 8 kamyon çöp çıkartan ekipler, daha sonra evin her tarafını dezenfekte etti.İhbarı yapan bina sakinlerinden İsmet Erkılıçoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, Aliye Aköz’ün devamlı sokaktan eve çöp taşıdığını söyledi.
5 yıl önce de evin temizlendiğini ifade eden Erkılıçoğlu, şunları aktardı;“Ciddi bir koku var. Kadının rahatsız olduğunu duyduk, o yüzden fazla karışmak istemedik. Ama koku dayanılmaz olduğu için şikayet etmek zorunda kaldık. Teras ortak kullanım alanı, ama orayı da dolduruyor. Ben taşınmadan önce 2013 yılında temizlenmiş. Daha sonra tekrar toplamaya başlamış ve 5 yıl içerisinde bu hale getirmiş evi. Kedi ve köpek besliyor. Onlara bakıyor sürekli. Evinde baksa bir şey demeyiz, ama apartman boşluğunda bakıyor. Bizim de çocuklarımız var sağlığımızdan endişe ediyoruz." Karaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Musa Kılıçvur ise gelen ihbar üzerine çalışma başlattıklarını belirtti. Evden 8 kamyon çöp çıkartıldığını ifade eden Kılıçvur, " Komşuları 5 yıl öncede evden yine çöp çıkarıldığını söylüyorlar. Ben hatırlayamadım. Ama gerçekten evin durumu çok fenaydı. 8 kamyon çöp çıkarıldı. Ev temizlendi ve ilaçlandı. takip edeceğiz." dedi.