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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Karaman’da bir asker kazayla arkadaşını vurdu

Karaman’da bir asker kazayla arkadaşını vurdu

Acil servis önünde bekleyen ambulanslar

Hastane Yaralı Asker Trol 

-Yaralı askerin Konya'ya sevk edilmesi
-İl Jandarma Komutanı ile Emniyet Müdürünün bilgi alması

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da bir asker nöbet değişimi sırasında kazayla silahının ateş alması sonucu asker arkadaşını başından vurdu. Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi’nde bulunan Karaman M Tipi Kapalı Cezaevinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, er E.B., kulübede nöbet değişimi esnasından elindeki MP5 silahın kazayla ateş alması sonucu asker arkadaşı Y.A.’yı vurdu. Başından yaralanan Y.A., cezaevine çağrılan ambulansla hemen Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı duyan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin ile Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar da hastaneye gelerek yaralı askerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Burada ilk tedavisi yapılan asker daha sonra hayati tehlike kaydıyla Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan E.B. ise kazayla vurduğu arkadaşının tedavi gördüğü hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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