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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Karaman’da bıçaklama olayına karışan 2 şahsa tutuklama

Karaman’da bıçaklama olayına karışan 2 şahsa tutuklama

İki zanlının adliyeye çıkarılması

Ameliyat Sanayi Sitesi 

-Adliyenin dış görüntüsü
-Arşiv görüntüler

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da bir kişiyi bıçakla ağır yaralayarak kaçan 2 zanlı tutuklandı. Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, şehir merkezinde yaşanan bıçaklama olayından sonra kaçan Cihat C. ile Ertuğrul S.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Zanlıların izini süren ekipler, Ertuğrul S.'yi eski sanayi sitesi içerisinde, Cihat C.’yi de Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde kaçarak saklandığı minibüsün altında yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Cihat C. ile Ertuğrul S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Öte yandan, aşırı kan kaybından dolayı kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde hemen ameliyata alınan Şevket Ozan G.’nin (31) halen yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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