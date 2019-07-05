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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Karaman'da balkondan düşen kişi öldü

Karaman'da balkondan düşen kişi öldü

- Olay yerinden görüntüler KARAMAN (AA) - Karaman 'da ikinci kattaki evin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Külhan Mahallesi 17. Sokak'taki 3 katlı evin ikinci katında oturan Bilal Bozkurt (71), balkondan beton zemine düştü. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Bozkurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Bozkurt'un cesedi otopsi için hastanenin morguna konuldu.

Hastane 

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