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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Karaman’da babası tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı

Karaman’da babası tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı

Yaralının ambulansla hastaneye getirilmesi

Hastane Ameliyat 

-Acil servis önündeki ambulanslar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da bir baba tartıştığı oğlunu karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, akşam saat 20.45 sıralarında Çeltek Mahallesi 495. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve alkollü geldiği ileri sürülen baba M.T. (60) ile oğlu Behçet T. (23) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba M.T, eline geçirdiği bıçakla oğlunu karnından yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Behçet T., çağrılan ambulansla hemen Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Behçet T’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olaydan sonra baba M.T’yi gözaltına alınarak Polis Merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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