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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Karaman’da baba ve oğlu silahla bacaklarından vuruldu

Karaman’da baba ve oğlu silahla bacaklarından vuruldu

Yaralı baba ve oğlunun ambulansla hastaneye getirilmesi

Hastane 

-Hastane önündeki ambulanslar
-Hastane acil girişi
-Jandarma aracı

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da silahla bacaklarından vurulan baba ve oğlu, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Olay, akşam saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Çoğlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ş, (47) ve oğlu Hacı Ahmet Ş. (23) ile Yılmaz K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz K., tabanca ile İbrahim Ş ve oğlu Hacı Ahmet Ş’yi bacaklarından vurduktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. Yaralı baba ve oğlu vatandaşların çağırdığı ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Jandarma, Yılmaz K’yi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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