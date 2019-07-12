Karaman’da Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi'nin temeli atıldı

-Rektör Prof. Dr Mehmet Akgül'ün konuşması

-Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gülgen'in konuşması

-TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın konuşması

-Dua edilmesi ve temelin atılması



( KARAMAN ) KARAMAN



- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi yerleşkesine yapılan Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Temel atma törenine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gülgen ile daire müdürleri ve davetliler katıldı.

“Tüm imkanlarımızı memleketimize daha iyi hizmet edebilmek için seferber ettik” Törende ilk konuşmayı yapan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bugün, kuruluşu üzerinden 12 yıl geçmiş, ilin ve bölgenin ihtiyaçlarını tespit edip çözüm yolları üretebilecek aşamaya ulaşmış, çevresiyle etkileşimini güçlendirmiş, çağın ve ülkenin gereksinimlerini karşılayacak öğrenciler yetiştirmek için uygun koşulları en kısa sürede sağlayan bir kurum haline gelmiştir. Elbette üniversite tek başına tüm koşulları var etme kapasitesine sahip bir merci değildir; ancak tüm akademik ve kurumsal hedeflerini güçlü işbirlikleri sayesinde önemli ölçüde gerçekleştirebilecek bir organizmadır. Bu gerçekten hareketle, göreve geldiğimiz günden bu güne geçen 30 aylık süre zarfında yurt içinden ve yurt dışından çeşitli kurum ve kuruluşlarla 50'ye yakın protokol imzaladık. Üç yeni fakülte, bir enstitü, iki de yeni yüksek okul kurduk. 14 yeni uygulama ve araştırma merkezi açtık. 77 yeni bölüm ve programa öğrenci alımı gerçekleştirdik. Öğretim üyesi sayımız 132’den 280’e ulaşırken toplam akademik personel sayımız da 516'dan 669’a yükseldi. Tüm imkanlarımızı, memleketimize daha iyi hizmet edebilmek için seferber ettik ve ihtiyaç duyulan alanlarda iyi yetişmiş öğrenciler mezun etmek için var gücümüzle çaba gösterdik. Sağlık sektörüne yeni hekimler kazandırmak ve halkın sağlık ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek adına üniversitemize kazandırdığımız yeni fakülte binamız 5 adet amfi, 1 adet kütüphane, 1 adet yemekhane, 1 adet kafeterya, 9 adet klinik, 4 adet etüt laboratuvarı olmak üzere toplam 12 bin metrekare kapalı alana sahip olacak” dedi.

“Bugün burada hayırlı bir iş için toplandık” Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gülgen de yaptığı konuşmada, “Bugün burada Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfının yaptığı eserlere bir yenisini daha eklemeye geldik. Öncelikle Fakülteye Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi isminin verilmesinde onayını esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser ile Karaman Valisi Fahri Meral’in yaptığı selamlama konuşmasının ardından kürsüye gelen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Karaman’ın Türk tarihinin en önemli merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.



Elvan, "Bugün bizim için önemli bir gündür. Çünkü üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesinin temelini atıyoruz. Bizlere her konuda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından dua edilerek Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinin temeli protokol üyeleri tarafından atıldı.

