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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Karaman’da 7 katlı binanın 5’nci katından düşen şahıs yaralandı

Karaman’da 7 katlı binanın 5’nci katından düşen şahıs yaralandı

Şahsın düştüğü bina

Polis Hastane Sekte 

-Olay yerindeki polis araçları
-Şahsın düştüğü yerde inceleme yapan polis
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

-. Şahsın vücudunda herhangi bir kırık olmadığı sadece ciğerinde kanama tespit edildi. Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Urgan Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 7 katlı binanın 5’nci katında oturan 32 yaşındaki Mustafa A., ailesinin gözleri önünde biranda pencereden aşağı düştü. Yaklaşık 15 metre yüksekten çimlerin üzerine düşerek yaralanan Mustafa A., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ise olayın meydana geldiği daire ile şahsın düştüğü yerde inceleme yaptı. Kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden Mustafa A.’nın vücudunda herhangi bir kırık olmadığı sadece ciğerinde kanama tespit edildiği öğrenildi. Polis, Mustafa A.’nın kendi mi atladığı yoksa kaza ile mi düştüğünü araştırıyor.
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