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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Karaman'da 3. KENTFOR programı başladı

Karaman'da 3. KENTFOR programı başladı

- Programdan genel görüntü. - Hacettepe Üniversitesi HÜYAM Müdürü Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen konuşma görüntüsü. - Karaman oğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ün konuşma görüntüsü. - Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Duran Kabaağaç'ın konuşma görüntüsü.KARAMAN (AA) - Karaman oğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Yerel Kalkınma ve Siyasal - Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Kent ve Çevre Yönetimi (KENTFOR) programı başladı.
KMÜ, Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜYAM) ile Karaman Belediyesi tarafından ortak tertip edilen 3. KENTFOR programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Hacettepe Üniversitesi HÜYAM Müdürü Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen, KENTFOR'un üçüncüsünün Türk dilinin başkenti Karaman 'da düzenlendiğini söyledi.

Dünyanın, nüfus artışı, iç ve dış göç, sanayileşme nedeniyle çarpık kentleşme ve çevresel bozulma tehdidi altında olduğunu aktaran Ömürgönülşen, "Dünyamızda hem merkezi ve yerel kamu yönetimi kuruluşlarının, hem de özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının kent ve çevre yönetimi konularına ilgileri giderek artmaktadır. Bu anlamda forum, kent ve çevre yönetimi alanının önde gelen isimleriyle gelecek vadeden kuşakları, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya getiriyor. Kentlerimizin daha iyiye gitmesi için de önemli bir adım teşkil ediyor." diye konuştu.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül de KENTFOR organizasyonunun işbirliği ve bütünleşmeyi sağlayan çok önemli faaliyetlerden birisi olduğunu belirterek, "Yerel kalkınma, ulusal ekonomiye güç getiren ve küresel ekonomide rekabet edebilirliği artıran önemli bir kavram olup, bütüncül bir kent ve çevre yönetimini zorunlu kılmaktadır. Yine yerel kalkınma, yerel yönetimler, toplumsal gruplar, özel sektör, üniversiteler gibi farklı aktörlerin ortaklığının oluşturulduğu bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır." diye konuştu.
KENTFOR kapsamında iki gün boyunca 23 farklı oturumda, 100'ün üzerinde bildiri sunulacak.Programa, Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkan Yardımcısı Duran Kabaağaç, bilim insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı Duruşu Küresel Ekonomi Yerel Yönetimler Yerel Yönetim Özel Sektör 

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