Karaman Akgöl'de oluşan obruk havadan görüntülendi

-Göl havzasında yan yana oluşan iki obruk

-Faruk Tekin ile röp

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( KARAMAN )- Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı Ambar köyü sınırlarında bulunan ve kuş cenneti olarak bilinen Akgöl’de yan yana oluşan obruk korkuttu KARAMAN



- Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı Ambar köyünde yan yana 2 obruk birden oluştu. Kuş cenneti olarak bilinen Akgöl’de bulunan su ise oluşan obruk ile yer altına akmaya başladı.

Ayrancı ilçesine bağlı Ambar köyünde bir birine yakın 2 obruk birden oluştu. Oluşan obruklar nedeniyle kuş cenneti olarak bilinen Akgöl'de bulunan su yer altına akmaya başladı.

Ambar köyünde oturan ve Akgöl’de oluşan obruğa bakmaya geldiğini söyleyen Faruk Tekin, "İlk defa böyle bir obruk gördüm. Bu obrukların oluşma sebebi köyümüz ve çevremizdeki çiftliklerin kuyulardan suyu çekmesinden dolayıdır. Birde bizim bölgemizde çok su olmamasına rağmen mısır ekiminin fazla olmasından dolayı yeraltı kaynakları çekiliyor. Böyle obruklarla bundan sonrada karşılaşacağız. Bu gölün suyu Ayrancı ilçesindeki barajın taşkınından gelen suydu. Yetkililer buraya gelen suya daha çok önem verselerdi burada daha çok su olabilirdi. Etrafa daha çok kuyular vuruldukça, bunlarla çok karşılaşacağız. Buna karşı biran önce önlem alınması lazım” dedi.

Çapı 40 metre olan obruğun derinliğinin 15 metre olduğunu belirten Tekin, obruğun her dakika göçmeye devam ettiğini söyledi.



Röportaj sırasında yaşanan göçme ise orada bulunanları korkuttu. Yetkililer ise vatandaşların obruğa yaklaşmaması için obruğun etrafına şerit çekerek tedbir aldı. Barajdan salınan suyla dolan göldeki su ise oluşan obruğa akmaya devam ediyor. Gölde ise Flamingo başta olmak üzere çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

