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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Karaman,15 Temmuz için tek yürek oldu İzle

Karaman,15 Temmuz için tek yürek oldu İzle

Ellerinde Türk bayraklarıyla milli birlik yürüyüşüne katılan vatandaşlar

Protesto Gücünü Göster Alabalık Darbe Girişimi İstiklal 

-Kur’an-ı Kerim okunması
-Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın konuşması
-Vali Fahri Meral'in konuşması
-Detaylar

( KARAMAN )- 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü nedeniyle Karaman’da binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile meydanı doldurdu KARAMAN

- 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü nedeniyle Karaman’da binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile meydanı doldurdu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmaları sabahın erken saatlerinde başladı.
Şehitlik ziyaretleri ile başlayan programlar, akşam meydandaki etkinlikler ile devam etti. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nı dolduran yaklaşık 5 bin kişi tekbir getirerek hainleri protesto etti. “Milli birlik yürüyüşü” Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanan binlerce vatandaş düzenlenen ‘Milli Birlik Yürüyüşü'ne’ katıldı.
Ellerinde Türk bayrakları ile Atatürk Bulvarı üzerinden İsmet Paşa Caddesi’ni takip ederek meydana tekrar dönen kalabalığa Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin, Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ile daire müdürleri de eşlik etti. Saygı duruşunda bulunulmasının ardında kalabalık hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Okunan Kur’an-ı Kerimin ardından protokol konuşmalarına geçildi. “Türk milleti demokrasisine ve geleceğine sahip çıkmıştır” 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün de konuşan Karaman Belediye Başkanı Savaş kalaycı, “Türk milletinin bu yüksek karakterini yüz yılara uzanan destansı tarihimizde çok kes görmüşüzdür. 15 Temmuz inandığı değerler uğruna, millet olmanın asaletini, birlikteliğin gücünü gösterdiğimiz demokrasi günüdür. 15 Temmuz'da bu milletin aziz evlatları genlerindeki binlerce ruhla ve sağduyla hareket ederek, demokrasisine ve geleceğine sahip çıkmıştır” dedi.
“15 Temmuz tüm Türkiye’nin zaferidir” Karaman Valisi Fahri Meral’de konuşmasında, “Bugün istiklal ve istikbalimize yönelik olarak gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümüdür. Bugün vatan, millet, istiklal ve mukaddes değerler uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnetle yad ederken, milletimizin iradesinin tecellisi olan demokrasi zaferini kutluyoruz.15 Temmuz demokrasi mücadelesinin adıdır. 15 Temmuz tüm Türkiye’nin zaferidir” diye konuştu.

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