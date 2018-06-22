Karaköy İskelesi hizmet vermeye başladı - İSTANBUL Haberi
- İskeleden detaylarKaraköy İskelesi hizmet vermeye başladıİSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Karaköy'ün yeni yüzer iskelesi, hizmet vermeye başladı. Şiddetli lodos nedeniyle 2008'de sulara gömülen iskele yerine Tuzla'da inşa edilen ve Haliç Tersanesi'nden römorkörler eşliğinde taşınan yeni iskelenin, montaj çalışmaları tamamlandı.Gemi yanaşma testlerinin ardından Karaköy'ün yeni yüzer iskelesi, bu sabah itibarıyla yolculara hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar bugün Kadıköy, Üsküdar ve Bostancı'ya gitmek için yeni iskeleyi kullandı.