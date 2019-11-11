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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Karaköy’de cami yanında şüpheli erkek cesedi Video

Karaköy’de cami yanında şüpheli erkek cesedi Video

Olay yerinden görüntü

Polis Kamera Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Erkek bedeninden görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa Cami yanında bulunan erkek cesedi ekipleri harekete geçirdi İSTANBUL

- Karaköy’deki Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa Cami yanında sabaha karşı bulunan cansız erkek bedeni polis ekiplerini harekete geçirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 50li yaşlarında olduğu öğrenilen şahsın vücudunun belirli yerlerinde ise kırıkların olduğu tespit edildi. Olay sabah saat 06.00’da Beyoğlu İlçesi Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Kemeraltı Caddesinde bulunan Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa Cami yanındaki Hamam Sokağında meydana geldi. İddiaya göre çevredeki vatandaşlar yerde bir erkek cesedinin olduğunu gördüler. Vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatan erkek şahsın öldüğünü tespit etti. Ekipler, cansız erkek bedeninin üstünde herhangi bir kimlik bulamadı. Olay yeri inceleme ekipleri, çevredeki kameraları ve şahsın ölüm sebebini araştırmak için çalışmalara başladı.
Ekipler, cansız erkek bedeninde kırıklara rastladı. Polis ekipleri, şahsın intihar mı ettiği ya da başka bir sebepten dolayı öldüğünü araştırmak için çalışmalara başladı.

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