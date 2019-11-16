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16 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Karaköy’de başörtülü kızlara saldıran kadına tutuklama istemi Haberi

Karaköy’de başörtülü kızlara saldıran kadına tutuklama istemi Haberi

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

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- Karaköy’de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Beyoğlu Karaköy’de dün bir arkadaşıyla yürüyen başörtülü genç kıza saldıran ve ardından Marmaray Sirkeci istasyonunda vatandaşlarla tartıştığı ana ilişkin görüntüleri ortaya çıkan Semahat Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Nöbetçi savcıya çıkarılan şüpheli Semahat Y., ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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