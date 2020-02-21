Karaköy’de başörtülü genç kızlara saldırıya 2 yıl 9 ay hapis Haberi



- Karaköy’de başörtülü genç kızlara saldırdığı iddiasıyla yargılanan Semahat Yolcu, 4 ayrı suçtan 2 yıl 9 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakırken sanık Semahat Yolcu’nun celse arasında tahliye edildiği ortaya çıktı. Karaköy’de yolda yürüyen başörtülü genç kızlar Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce’ye saldırdığı iddia edilen sanık Semahat Yolcu’nun ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’, ‘Hakaret’, ‘Tehdit’, ile ‘Kasten yaralama’ suçlarından 12 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada müştekiler Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce ve tarafların avukatları hazır bulundu. Öte yandan, tutuklu yargılanan Semahat Yolcu’nun celse arasında avukatı tarafından yapılan tutukluluğa itiraz sonucu geçtiğimiz günlerde tahliye edildiği öğrenilirken, tahliye edilen sanık duruşmaya katılmadı. Sanık Semahat Yolcu ile dava süresiyle ilgili görüşemediğini belirten avukatı, sanık hakkında lehe hükümlerin uygulanmasını ve beraatini talep ettiğini söyledi.



Önceki beyanlarını tekrar ettiklerini dile getiren müştekiler avukatı Neslihan Evci, sanığın yargılama süresince herhangi bir pişmanlık göstermediğini ve bu nedenle en üst sınırdan cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

Davada katılan olarak yer alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise, duruşmada söz alarak sanığın cezalandırılmasını talep etti. 4 ayrı suçtan 2 yıl 9 ay 24 gün hapis Mahkeme, sanık Semahat Yolcu’yu iki müştekiye karşı ‘Hakaret’ suçundan 1 yıl 2 ay 7 gün, zincirleme olarak ‘Tehdit’ suçundan 6 ay 7 gün, ‘Yaralama’ suçundan 3 ay 10 gün ve ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan ise 10 ay olmak üzere toplamda 2 yıl 9 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın 15 Kasım günü saat 15:15 sıralarında gerçekleştiği ve Karaköy meydanına doğru yürümekte olan Yolcu’nun karşı yönden gelen Yerlikaya ve İnce’ye doğru hamle yaparak ilk önce Feyza Yerlikaya’nın başörtüsünü eliyle açmaya çalıştığı ve sağ eliyle Yerlikaya’nın omuzuna vurarak hakaret içeren sözler söylediği kaydedilmişti. İddianamede, saldırıya uğrayan Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce müşteki sıfatıyla yer almış, şüpheli Yolcu’nun ise ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’, ‘Hakaret’, ‘Tehdit’, ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapsi istenmişti.



loading...