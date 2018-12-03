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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Karaköy'de 9 katlı otelde yangın paniği

Karaköy'de 9 katlı otelde yangın paniği

otelden çıkan dumanlar

İtfaiye Merdiveni Mahsur Kaldı Yangın Paniği Oksijen Cep Telefonu 

-itfaiye ekiplerinin çalışmaları
-vatandaşlar
-detaylar

( İSTANBUL -TOPLU)- Yangında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı- Duman tahliye çalışmaları devam ediyor İSTANBUL

- Karaköy'de 9 katlı otelin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Karaköy Bankalar Caddesi üzerindeki 9 katlı bir otelin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu, Fatih, Beşiktaş itfaiye grup amirliğine bağlı ekipler geldi. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Üst katlara itfaiye merdiveniyle ulaşan ekipler mahsur kalan olup olmadığını anlamak için otelin pencerelerini kırdı. İçeride mahsur kaldığı belirlenen 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Yoğun dumandan etkilenen vatandaşlara ise ambulanslarda oksijen verildi.
Yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken bazı vatandaşlar da itfaiye ekiplerinin çalışmalarını cep telefonu kamerasına kaydetti.
Ekiplerin duman tahliye çalışmaları devam ediyor.
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