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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Karahan ve İbiş ailelerinin acı günü - ANKARA

Karahan ve İbiş ailelerinin acı günü - ANKARA

- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın babası Süleyman Özden Karahan'ın cenazesi - Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş'in babası Vahit İbiş'in cenazesi - Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze töreninden görüntüler - Cenaze namazlarının kılınmasıKarahan ve İbiş ailelerinin acı günü - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın babası Süleyman Özden Karahan ile AÜ Rektörü Erkan İbiş'in babası Vahit İbiş, Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandıANKARA (AA) - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın babası Süleyman Özden Karahan ile Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Erkan İbiş'in babası Vahit İbiş için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı.Cenazeye, Murat Karahan, Erkan İbiş ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş'in yanı sıra ailesi, yakınları, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, siyasetçiler, sanatçılar ve akademisyenler katıldı.
Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karahan'ın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı, İbiş'in cenazesi ise Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze Cenaze Namazı Trol 

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