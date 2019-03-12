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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Karagümrükspor taraftarları, Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan’ı coşkuyla karşıladı

Karagümrükspor taraftarları, Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan’ı coşkuyla karşıladı

Genel ve detay görüntüler

-Meşalelerle karşılama
-Hatıra fotoğrafı

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Seçim çalışmaları kapsamında Karagümrük Taraftarlar Derneği’ni ziyaret eden Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Karagümrük taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı. Yerel seçim çalışmaları kapsamında sahadaki çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, esnaf ziyaretlerini Silivrikapı Caddesi’nde sürdürdü. Esnafla sohbet eden Turan, yoldan geçen vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi. Ardından Karagümrük Taraftarlar Derneği’ni ziyaret eden Turan, Karagümrük taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarlar, ellerinde meşalelerle Başkan adayı Turan’ı takımlarının şarkıları ile karşıladı. Daha sonra Turan, dernek binasına girerek Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve Karagümrük Taraftarlar Derneği Başkanı Erdinç Yılmaz’dan takım ve dernek hakkında bilgi aldı. Başkan adayı Turan’a AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin ve MHP Fatih İlçe Başkanı Sertel Selim eşlik etti. (TA- ÖY-HK-
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