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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Karagöl'e 5 bin abant alası bırakıldı - ANKARA

Karagöl'e 5 bin abant alası bırakıldı - ANKARA



: - Karagöl'den detay görüntüsü - Balıkların kovalarla göle bırakılması - Yavru balıklardan görüntüler - Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu'nun konuşması - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Atar'ın konuşmasıKaragöl'e 5 bin abant alası bırakıldıANKARA (AA) - Ankara 'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl'e 5 bin abant alası alabalık yavrusu bırakıldı.Göle balık bırakılması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptıkları protokol çerçevesinde Ankara 'daki göletleri balıklandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu proje dahilinde Karagöl'ü pilot bölge olarak belirlediklerini kaydeden Eraslanoğlu, "Karagöl'e bıraktığımız abant alası alabalıklarını Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü inceleyecek ve raporlandıracak. Balıkların raporlarındaki çıktıları hep beraber değerlendirip bu sonuçlara göre Ankara 'daki diğer göletlere de aynı şekilde balık salımları yapılacaktır." dedi.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Atar ise Karagöl'e bırakılan balıkların Orta Anadolu ikliminde yetişen ve çok dayanıklı bir cins olan abant alası olduğunu söyledi.

Karagöl'ün abant alası için uygun bir göl olduğunu bildiren Atar, " Ankara geneli sazan türü balıkların yaşaması için uygun. Ancak Karagöl farklı bir yapıya sahip ve dolayısıyla alabalık burası için uygun. Sazan yerine bu gölü ve buna benzer göllerimizi alabalıkla balıklandırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.
Atar, bırakılan balıkların büyüyüp gelişmesinin yaklaşık 4 yılı bulacağını, bu süreden sonra bakanlıkla görüşülüp gölün amatör balıkçılık için açılıp açılmaması konusunda karar verileceğini sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından özel bir araçta getirilen yaklaşık 5 bin yavru alabalık göle bırakıldı.

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