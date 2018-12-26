Karagöl'de kar manzaraları - İZMİR

- Karagöl Tabiat Parkında yağan kardan detay görüntüler - Görevlilerin parkta yaşayan hayvanlara yiyecek vermeleri - Beyaz örtüyle kaplanan İzmir Karagöl Tabiat Parkı seyrine doyumsuz manzara oluşturuyorİZMİR (AA) - İzmir 'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı tadına doyumsuz görüntüler oluşturdu.Yurt genelinde etkili olan kar yağışı İzmir 'in yüksek kesimlerinin de beyaza bürüdü. Karşıyaka ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki İzmir Karagöl Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı.Tabiat parkı içerisinde yer alan Karagöl'ün çevresindeki kızılçam, karaçam ve söğüt ağaçlarının karla kaplanan görüntüsü seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor.Karagöl'de yüzen ördekler ve çevresindeki hayvanların da kar nedeniyle yürürken zorlandıkları görülürken, hayvanlara buradaki görevliler tarafından yiyecek veriliyor.