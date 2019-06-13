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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Karadenizli vatandaş aracının önünde koşan ayıyı böyle görüntüledi

Karadenizli vatandaş aracının önünde koşan ayıyı böyle görüntüledi

Ayının orman yolunda koşması

Ormanlı Allah Cep Telefonu Hayvan 

-Yaşlı amcanın konuşmaları

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon'un Çaykara ilçesinde aracıyla ormanlık alanda giderken önünde koşan ayıyı gören ve onu cep telefonu ile görüntüleyen Karadenizli amcanın konuşmaları görüntüyü izleyenleri tebessüm ettirdi. Karadeniz ormanlarında yöre insanı her an bir yaban hayvanı ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu anlardan biri de geçtiğimiz günlerde Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaşandı. Sultan Murat Yaylası'nda esnaflık yapan Mustafa Liman Köknar-Sultanmurat arasındaki orman yolunda aracıyla giderken karşılaştığı ayıyı cep telefonu ile görüntüledi. Liman "Şuan önümde ayıyla muhteşem yürüyoruz. Hay maşallah ayı önde tam sürat ilerliyor namussuz" diyerek ayıyı takip etti. (BK-ÖS-Y)
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