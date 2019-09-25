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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Karadenizli balıkçılar palamut beklerken sezonu hamsiyle açtı

Karadenizli balıkçılar palamut beklerken sezonu hamsiyle açtı

Akçakoca balıkçı barınağında bekleyen balıkçı tekneleri

Balıkçı Teknesi Kooperatif Balık Sezonu Su Ürünleri Yasaklar 

-Akçakoca su ürünleri kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş ile röportaj
-Balıkçı Ferhat Birinci ile röportaj

( DÜZCE ) DÜZCE

- Karadeniz’de balık sezonu açılmasıyla birlikte umudunu palamuta bağlayan balıkçılar, sezonu hamsi avı ile sürdürmeye çalışıyor.Türkiye'de denizlerde balık avcılığı sezonu 1 Eylül itibariyle başlamasına rağmen, avlanan balıklar balıkçıları memnun etmiyor. Sezona kötü başlayan Akçakocalı balıkçılar, ağlarını palamut ile doldurmayı beklerken, hamsi avı ile limanlara dönüyor. Hamsinin henüz küçük ve yağlanmadığı için lezzetli olmadığını söyleyen balıkçılar, hamsi yakalamamak için deniz açılmıyor. Balık sezonundan bekledikleri verimi alamayan birçok balıkçı teknesi, palamutun bollanması için Akçakoca’daki limanda beklemeye çekildi.Sezona balıkçıların kötü başladığını belirten Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, “Bu sezon açıldı ancak pekte istediğimiz gibi açılmadı. Balıkçılarımız palamut avlamak için denize açılıyorlar ancak palamut yerine ağlara hamsi takılıyor. Hamsi ise henüz deniz suyu soğumadığı için yağlanmadı ve küçük. Büyük boyda olan hamsiler tezgahlarda satılıyor ama küçük olan balıklar ise yem fabrikalarına satılıyor. Bu da denizlerdeki hamsinin tükenmesine neden oluyor. Böyle giderse 1 ay sonrasında yani deniz suyu soğumaya başladığında ise tutulacak hamsi kalmayacak” dedi.
Yeni sezonda beklentilerini karşılayamadıklarını ifade eden balıkçı Ferhat Birinci ise, “Balık sezonu palamut ile başlamamız gerekirken hamsi ile başladık. Hamsi bitmek üzere ancak palamut yok. Sezon çok kötü geçiyor. Şu an palamut zamanı ancak palamut yok. Yasaklara uyulması gerekiyor ama yasaklara uyulmuyor” diye konuştu.

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