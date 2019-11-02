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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Karadenizli balıkçılar olumsuz hava şartları ve balık yokluğundan dolayı limana demirledi İzle

Karadenizli balıkçılar olumsuz hava şartları ve balık yokluğundan dolayı limana demirledi İzle

Balık tutan balıkçı görüntüleri

Sudan Olta Balık Tutma 

-Balıkçı röportaj
-Genel ve detay

( DÜZCE - ÖZEL) DÜZCE

- Karadeniz'de etkili olan kötü hava koşulları balıkçıları alarma geçirdi. Düzce Akçakoca'da olumsuz hava koşullarından teknelerinin zarar görmesini engellemek isteyen balıkçılar teknelerini limana demirledi. Bazı balıkçılar teknelerini sudan çıkarttı. Karadeniz kıyılarına açılan güzergâhta oluşan olumsuz hava şartları hayatı etkilediği gibi balıkçıların denize açılmasını engelledi. Limanda bulunan dalgakıranın iç kısmında bulunan kayık ve tekneler rüzgarın etkisinden korunmak için limana demirledi. Limana getirilen traktör yardımıyla römorka yüklenen bazı kayıklar denizden çıkartıldı bir kısmı ise liman içerisinde demirledi. Bazı balıkçı tekneleri ise birbirine bağlanarak olumsuz hava koşullarından korunmaya çalışıldı. Bazı balıkçılar ise denize açılamadıkları için oltalarını eline alıp balık tutmaya çalıştı. "Hem hava şartları kötü hem de balık yok" Teknesini limana çeken bir balıkçı, "2 günden beri hava kötü, rüzgârdan dolayı denize çıkılmıyor. Zaten kıyı balıkçılarının tutabilecekleri balık yok. Bir tek hamsi var, hamsiyi de dışarıdan gelen büyük tekneler avlıyor. Bu yüzden pek denize çıkılmıyor" dedi.

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