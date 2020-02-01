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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Karadeniz Sahil Yolunda Heyelan: Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı İzle

Karadeniz Sahil Yolunda Heyelan: Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı İzle

Heyelandan detaylar

( ORDU ) ORDU

Kurtarma Ekibi 


- Ordu’da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelan sonucu Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı. Yol kenarındaki yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun ulaşıma açılması için Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürüyor. (MAK)
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