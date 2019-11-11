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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Karadeniz sahil yolunda boya yüklü tır devrildi

Karadeniz sahil yolunda boya yüklü tır devrildi

Kaza yeri

Sahil Yolu Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Havadan olay yeri

( ORDU ) Karadeniz Sahil Yolunda boya yüklü tır devrildi- Ordu'da boya yüklü tır devrilmesi sonucu Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapatıldı ORDU

- Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapatılırken, yol geçişleri ise tek şeritten verildi.
Edinilen bilgiye göre, saat 15:00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzeri Ünye Nuriye Mahallesi mevkisinde Giresun istikametine gitmekte olan Uğur Dizdar (29) idaresindeki 28 AAE574 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaparak devrildi. Kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu bir saat trafiğe kapatıldı. Tırda bulunan yaklaşık 400 bidon boya yola savrulurken, asfalt adeta beyaza boyandı. Kaza sonrası yaralanan sürücü Uğur Dizdar sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. (HA-MAY-
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