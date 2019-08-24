Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Karadeniz Sahil Yolu’nda kürek çektiler

Karadeniz Sahil Yolu’nda kürek çektiler

Yolda tekne ile kürek çekerek ilerleyen vatandaşlar

Kamera Sel Felaketi Felaket 

-Onlara el sallayan sürücü

( SAMSUN ) -- Yolda hem araçlar hem de teknenin seyir etmesi tarihi bir görüntüyü ortaya çıkardı SAMSUN

- Sel felaketine maruz kalan Samsun’un Terme ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu’nda vatandaşların tekne ile kürek çekerek ilerlemesi tarihi bir görüntüyü ortaya çıkardı. Bir günde metre kareye düşen 201 kilo yağmur sel felaketine yol açtı. Sağanak sonucu Samsun’un Salıpazarı ve Terme ilçeleri sele teslim oldu. Selde iki kişi hayatını kaybederken, iki ilçede büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Selde Karadeniz fıkrasını aratmayan görüntüler de ortaya çıktı. Terme ilçesinde sel sularıyla dolan Karadeniz Sahil Yolu’nda bazı vatandaşları ulaşımı tekne ile sağladı. Görenleri şaşkına çeviren görüntü, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonları kameralarıyla anbean kaydedildi. Yolda hem araçlar hem de teknenin seyir etmesi tarihi bir görüntüyü ortaya çıkardı. Bu görüntüler yoldan geçenleri hem güldürdü hem de düşündürdü. Araçlarıyla yoldan geçen sürücüler, karayolunda tekne ile kürek çeken vatandaşlara el sallayarak selamladı. (SLH-
İlgili Foto Galeriler
Bartın sele kapıldıBartın sele kapıldı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı