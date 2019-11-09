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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Karadeniz’in vazgeçilmez lezzeti 'hamsili pilav'

Karadeniz’in vazgeçilmez lezzeti 'hamsili pilav'

Hamsili pilav yapımı detayları

Şili Irak 

-Havva Aksu açıklamaları
-Hamsili pilav yapımı detayları
-Detay

( SİNOP -ÖZEL) SİNOP

- Karadeniz yöresine ait bir yemek türü olan hamsili pilav, Karadenizlinin vazgeçilmez lezzeti. Özellikle hamsinin en lezzetli olduğu Sinop’ta yapıldığında, tadını damaklarda bırakan bir yemek haline geliyor. Sinoplu Havva Aksu, hamsili pilavın lezzetinin vazgeçilmez olduğunu belirterek, “Hamsiyi temizledik, kılçığını ayıklayıp pilavla birlikte fırına vereceğim. Hamsinin temizlenmesi yarım saat sürüyor, pilavını pişirmek de yarım saat sürer. Bu yemeğin yapılışı iki saat sürüyor. Sinop’ta meşhurdur, Sinoplu hamsiyi seviyor. Pilavlısı da ızgarası da tavası da çok güzel oluyor. Yemeyenlere tavsiye ederim, mutlaka yemeliler. Özellikle Sinop hamsisinin lezzetiyle ayrı bir güzel” ifadelerini kullandı. Aksu, “Önce hamsi temizlenir, ardından doğranmış soğanlar kavrulur. Devamında soğanla karıştırılan pilav demlenir, demini aldıktan sonra maydanoz ile pilav karıştırılır. Yuvarlak fırın tepsisinin altına hamsi dizilir, ortasına pilav yayılır, üzerine tekrar hamsi dizilerek kapatılır. Ardından fırına atılarak 45 dakika 200 derecede pişirilir” dedi.
6 kişilik hamsili pilava; 2 buçuk kilo hamsi, 4 su bardağı pirinç, 3 adet orta boy soğan, tereyağı, 2 bağ maydanoz, tuz, karabiber kullanıldığını ifade etti.

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