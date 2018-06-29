Karadeniz'in turizmde parlayan yıldızı 'Yason Burnu' - ORDU İzle
Karadeniz'in turizmde parlayan yıldızı "Yason Burnu" - ORDU - Yason Burnu ve tarihi kiliseden drone destekli detaylar - Ziyaretçilerden Basri Erçaylak ile röportajKaradeniz'in turizmde parlayan yıldızı "Yason Burnu" - Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği yer olduğu ifade edilen Yason Burnu, yaz mevsimiyle birlikte çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaya başladı - 1869 yılında inşa edilen bir kilisenin yanı sıra piknik alanlarının da bulunduğu yarımada, birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı özelliğiyle tarihi ve doğayı Karadeniz'in mavi sularında bir arada tutuyorORDU (AA) - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği yer olduğu ifade edilen Yason Burnu, havaların ısınmasıyla çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaya başladı. Ordu 'nun Perşembe ilçesinde bulunan ve birinci derece arkeolojik, ikinci derece de doğal sit alanı olan Yason Burnu, doğal güzelliği ile adından söz ettiriyor.Özellikle su sporları ve dalış için tercih edilen yarımada, 1868 yılında yörede yaşayan Rumlar tarafından yaptırılan kilise ve bir deniz feneriyle ziyaretçilerini karşılıyor. Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliğini de taşıyan Yason Burnu, piknik alanları, yeşil doğası ve temiz havasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.Yaz aylarında yeni evlenecek çiftlerin düğün fotoğrafı çekimlerinde ilk sırada yer alan yarımada, mavi ile yeşilin kucaklaştığı kıyıları sayesinde her geçen yıl ziyaretçi sayısını artırıyor.Resmi kayıtlara göre her yıl 100 bine yakın yerli ve yabancı turisti ağırlayan Yason Burnu, Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği yer olması nedeniyle tarihi ve doğayı Karadeniz'in mavi sularında bir arada tutuyor.Çevresindeki restoranlarda sunulan Karadeniz yemekleriyle yöresel mutfak kültürünün de tanıtıldığı yarımada, doğal güzelliği bozulmamış ender yerlerden birisi olarak kabul ediliyor. - "Herkesin mutlaka görmesini istiyoruz"Yarımadayı ailesiyle ziyaret eden Basri Erçaylak, doğanın ve tarihi kilisenin yarımadaya farklı güzellik sunduğunu söyledi.
Yason Burnu'nun Ordu için önemli bir yer olduğuna işaret eden Erçaylak, "Burası çok güzel ve temiz. Bu güzellikleri herkesin görmesini isterim. Özellikle doğasının yanında tarihi yapısıyla da buraya sahip çıkmamız gerekiyor. Karadeniz'in uç noktalarından birisi ve sahili de çok güzel." dedi. Emine Ok ise ilk defa geldiği yarımadanın doğasına hayran kaldığını vurgulayarak, "Piknik alanları, sahilinin temizliği ve yeşili çok güzel. İnsanın huzur bulacağı ve dinlenebileceği bir yer. Bir daha gelmeyi çok isterim." ifadesini kullandı.