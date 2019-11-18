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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Karadeniz'in incisi 'Gölyazı' güzelliğiyle kendisine hayran bırakıyor İzle

Karadeniz'in incisi 'Gölyazı' güzelliğiyle kendisine hayran bırakıyor İzle

Gölyazı Havadan DRONE görüntüsü

Göller Irak 

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( SAMSUN -ÖZEL-DRONE)- 203 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan 'Gölyazı' havadan görüntülendi SAMSUN

- Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden birisi olan Gölyazı, gölleri, menderesleri ve yeşil alanları ile insanların ilgisini çekiyor. İnsanlara doğa ile iç içe olma fırsatı sunan Gölyazı, 203 farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Samsun Terme ilçesinde bulunan Gölyazı, Milli Parklar Müdürlüğü tarafından "Yaban Hayatı Koruma Sahası" ilan edildi. Gölyazı, doğal kanallarla birbirine bağlı olan Akgöl, Simenit ve Silindir göllerini içerisinde barındırıyor. Terme'ye 20 kilometre uzaklıkta olan Simenit ve Akgöl, doğal güzelliği ile hayran bırakıyor. Simenit Gölü çoğunlukla 1 buçuk - 2 metre derinlikte olup dibi lığ denilen bir çamurla kaplı. Yer yer derin bölümleri de olan gölün doğu kısmı ise tamamen sazlıklardan oluşuyor. Ayrıca gölün içerisinde ağaçlarla kaplı bir de ada bulunuyor. Simenit Gölü’nü ziyaret eden vatandaşlar burada balık tutarak vakitlerini geçiyor. Göl içerisinde turna, aynalı, sazan, kefal türlerinde balıklar çıkıyor. Ayrıca Gölyazı göç yolu üzerinde bulunması nedeniyle 203 farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Vatandaşlar, bu doğal turizm alanını her mevsimde ayrı bir güzel olduğunu, bölgenin canlanması için daha iyi tanıtım yapılması ve hizmetlerin gelişmesi gerektiğini belirttiler.
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