Karadeniz'in 'gönülleri yaşlanmayan' nine ve dedeleri - TRABZON
Karadeniz'in "gönülleri yaşlanmayan" nine ve dedeleri - TRABZON - Vamil Yılmaz, Haskız Çakmak ve Koşman Melek'den detaylar - Asiye ve Yeter Sürül ile röportajKaradeniz'in "gönülleri yaşlanmayan" nine ve dedeleri - Trabzon lu nine ve dedeler, sağlıkları elverdiği ölçüde bağ bahçe ya da ev işlerinde yakınlarının yükünü paylaşıyor - Ömürlerinin yaşlılık dönemini kimseye muhtaç olmadan geçirmeye çalışan büyükler, yaşama sevinçleri ile de gençlere örnek oluyor - Yeter Sürül: - "Tarlaya gidemesem de evde yemek pişiriyorum, tereyağı, turşu yapıyorum" - Koşman Melek: - "Mutluyum, bir sürü hastalığım var ama gücüm yettiği kadar bir şeyler yapmaya gayret ediyorum"TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ - Trabzon lu nine ve dedeler, sağlıkları elverdiği ölçüde bağ bahçe ya da ev işlerinde yakınlarının yükünü paylaşmaya çalışıyor.Ömürlerinin büyük bölümünde hayatın zorluklarını aşmak ve evlerinin geçimini temin etmek için mücadele eden koca çınarlar, sıkıntı ve yokluk çekseler dahi hayata bakış açılarıyla da takdir topluyor.Her koşulda kanaati ve şükretmeyi unutmayan ve ömürlerinin yaşlılık dönemini kimseye muhtaç olmadan geçirmeye çalışan büyükler, yaşama sevinçleriyle de gençlere örnek oluyor. Trabzon 'un Düzköy ilçesine bağlı Çayırbağı Mahallesi'nde 75 yaşını aşmış nine ve dedeler de çalışkanlıklarıyla dikkati çekiyor.Yılların alışkanlığı ile gün ağarmadan uyanan koca çınarlar, ellerinden geldiğince ev ve bahçe işlerine yardım ediyor ya da torunları ile ilgileniyor. - "Evde tereyağı, turşu yapıyorum"Yeter Sürül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin uzun yıllar önce vefat ettiğini söyledi.
Yıllarca çok çalıştığını belirten Sürül, "Yük taşıdım, tarlaya gittim, inek baktım, çocuklarımı büyüttüm. Şimdi de gelinlere, çocuklara elimden geldiğince yardımcı oluyorum." dedi. Bağ bahçe işlerini eskisi gibi yapamadığını anlatan 75 yaşındaki Sürül, "Tarlada gelinler çalışıyor. Tarlaya gidemesem de evde yemek pişiriyorum, tereyağı, turşu yapıyorum. Evde onlara bu şekilde destek olmaya gayret ediyorum." diye konuştu. - "Kızımla sırt sırta verdik, çalışıyoruz"Uzun yıllar Zonguldak'ta maden işletmesinde çalışan Koşman Melek, emekli edildikten sonra memleketine döndüğünü söyledi.
Bahçesinde sebze yetiştirdiğini anlatan 84 yaşındaki Melek, eşini kaybettikten sonra kızı ile baş başa kaldıklarını ifade etti. Melek, kızı ile sırt sırta vererek çalıştıklarını vurgulayarak, "Allah'a şükür kimseye muhtaç olmadan işlerimi görebiliyorum. Mutluyum, bir sürü hastalığım var ama gücüm yettiği kadar gayret ediyorum. Torunlara da bakıyorum." dedi. - "Hastayım, elimden bir şey gelmiyor ama duramıyorum"Asiye Sürül, uzun yıllardır besicilik yaparak geçimini sağladığını söyledi.
Hayatı boyunca çok çalıştığına işaret eden 9 çocuk annesi 83 yaşındaki Sürül, "İdare etmek, muhtaç olmadan geçinmek için çalıştım. Şimdi ise hastayım, elimden bir şey gelmiyor ama duramıyorum. Gücüm yetse çok şeyler yaparım. Yine de yapabildiğim kadar çocuklara destek oluyorum." ifadesini kullandı.