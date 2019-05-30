Karadeniz'i, İç Anadolu'ya bağlayan Kırkdilim’de sürücülerin yaşadığı korkulu rüya tünellerle son bulacak



- Türkiye’nin en önemli güzergahları arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesi’ni İç Anadolu'ya bağlayan alan Kırkdilim yolunda çalışmalar hızla ilerliyor. Adını yol üzerinde bulunan 40 virajdan alan Kırkdilim’de sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 9 kilometrelik yolda uzunlukları bin 409 metre, bin 197 metre ve bin 578 metre olmak üzere üç ayrı tünel yapılacak. Sürücülerin adeta korkulu rüyası olan aynı zamanda Kuzey-Güney aksının önemli bir ayağını oluşturan Kırkdilim’de projenin tamamlanması ile ulaşım daha rahat ve konforlu bir şekilde sağlanacak. Cumhuriyet tarihinde Çorum’a yapılan en büyük yatırım olan Kırkdilim projesi, 570 milyon liraya mal olacak. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Laçin ilçesine giderek Kırıkdilim tünel geçişi projesi kapsamındaki çalışmaları yerinde inceledi. Vali Çiftçi’ye bölgede yürütülen çalışmalar hakkında Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli bilgi verdi. Dev projenin 2019 yılı birim fiyatlarıyla 570 milyon TL’ye mal olacağını açıklayan Bölge Müdürü Murat Gönenli, “Projemiz yeni başladı.

Fiziki gerçekleşme yüzde 4.7 seviyelerinde. Bugüne kadar 37 milyon TL’lik yatırım yapıldı. 8.6 kilometre uzunluğundaki yol ile 3 tane tünelden oluşan proje, Kırkdilim geçişini de by-pas eden bir proje. Kırkdilim projesi tamamlandığında Çorum-İstanbul ulaşımı oldukça rahatlamış olacak” dedi.

Bölgeye yapılacak üç tünelden birisi olan bin 553 metre uzunluğundaki tünelin yapımına başlandığını anlatan Gönenli, bu yılki hedeflerinin tünelin kazı ve destekleme çalışmalarını bitirmek olduğunu açıkladı.

T-2 tünelinde de çalışma başlatmayı planladıklarını ifade eden Gönenli, “Dışarıda çok çalışmayacağız. Bu yıl tünellere ağırlık vermeyi planlıyoruz. Üç tünelin yarısının kazı ve destek çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok. Buradaki çalışmalar arzu ettiğimiz noktaya ulaşacak” ifadelerini kullandı. Çorum-Osmancık karayolunda da çalışmaların devam ettiğini kaydeden Gönenli, Kırkdilim Geçiş Tüneli projesinin yanı sıra Çorum-Osmancık karayolu projesiyle birlikte bölgeye 700 milyon liralık bir yatırım yapacaklarını bildirdi. (MMY-BÖ)

