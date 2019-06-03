Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Karadeniz fıkrası gibi apartman: 5 katlı apartmanın altından sokak geçiyor

Karadeniz fıkrası gibi apartman: 5 katlı apartmanın altından sokak geçiyor

Apartman içinden geçen sokağın DRONE görüntüsü

Gecekondu Kaçak Kaçak Yapı Çıkmaz Sokak 

-İçinden sokak geçen apartmandan detay
-Mahalle sakini ile röportaj
-Vatandaşların sokağı kullanması
-Mahalleden ve apartmandan genel görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un İlkadım ilçesinde 5 katlı bir apartmanın altından sokak geçiyor. Burayı ilk kez gören vatandaşlar durup bir kez daha bakıyor. İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Hisar Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın altından sokak geçmesi, görenleri şaşkına çeviriyor. Yıllar önce belediyenin planladığı sokak üzerine iki bina yapıldı. Yıllardır çıkmaz sokak olarak kullanılan yol, bundan 7 yıl önce bir binanın yıkılması ve diğer binanın da altı açılması sonucunda yayaların kullanımına sunuldu. Sokak üzerinde evleri bulunan vatandaşlar ise sokakların açılmasıyla birlikte evlerine daha kestirmeden gidebilme fırsatı buldu. İlk kez sokaktan geçen vatandaşların dikkatini çeken sokakta oturan bazı vatandaşlar ise verilen hizmet karşısında yetkililere teşekkür ettiler. Geçenler durup bakıyor İçinden sokak geçen apartmanı ilk kez görenlerin şaşırdığını ifade eden mahalle sakinlerinden Muammer Töngel, “Kökçüoğlu Mahallesi’nde bitişik apartman olan bir sokakta evin içinden sokak geçiyor. Bina bu şekilde yapılmış ancak bu bina gecekondu ya da kaçak yapılan bir bina değil. Binanın izinli olduğu biliyoruz ama neden zamanında böyle yapıldığını bilemiyoruz. 2006 yılından beri burada yaşıyorum. Buradan ilk defa geçen insanların da dikkatini çekiyor. Özellikle durup, evin içinden geçen sokağa bakanlar var. Burası da böyle dikkate çekiyor” dedi.
Apartmanın altından geçen sokak sayesinde mahallede oynayan çocuklar ve diğer vatandaşlar sokağın sonunu dolaşmadan bir alt sokağa rahatça kestirmeden gidiyorlar. (ED-SLH-
İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı