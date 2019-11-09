Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Karadeniz'e yaz geldi, insanlar denize akın etti İzle

Karadeniz'e yaz geldi, insanlar denize akın etti İzle

Sahilde yüzen insan görüntüleri

Yüzme Köpek Yurt Dışı Sokak Köpekleri Amatör 

-Sahilde olta balıkçıları görüntüleri
-Parklarda çocuk görüntüleri
-Parka çocuklarını getiren kadın röp
-Sahilde yüzen insan röp.
-Termometre görüntüleri
-Genel ve detay

( DÜZCE - ÖZEL) DÜZCE

- Karadeniz’in batı kıyısı olan ve turistler tarafından Karadeniz’in incisi olarak anılan Akçakoca’da hava şartları mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor. Havanın güzel olmasından dolayı insanlar sahillere ve parklara akın ediyor. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dolayısıyla yurt dışından gelen vatandaşlar kasım ayında denize girdi. Amerika’dan Akçakoca’ya gelen 94 yaşındaki Dr. Fikret Özkök, “Havaların bu kadar güzel olduğunu öğrendiğim anda Akçakoca’ya denize girmek için geldim. Bu yaşıma kadar dünyanın her yerini gezdim fakat bu kadar güzel bir yer bulamadım. 46 yıllık doktorluk hayatımda şunu öğrendim; düşüneceksin, okuyacaksın, konuşacaksın ve spor yapacaksın. En güzel sporda yüzmektir. En güzel yüzülecek denizde Karadeniz’in Akçakoca sahilidir” ifadelerini kulladı. Kırgızistan’dan Akçakoca’ya yüzmek için gelen 70 yaşındaki Y.Ziraat Müh. Ahmet Gezer,”Tüm dünyayı gezdim Akçakoca’dan daha güzel bir yer yok, buraya Kırgızistan’dan bir vali arkadaşımı getirdim oda tüm malımı vereyim şu sahilden bir parça bana verin demişti. Hava sıcak, deniz sıcak, bu ortamda denize girmeyenleri anlamıyorum” dedi.
Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece olarak ölçüldüğü ilçede, vatandaşlar denizin tadını çıkardı. Amatör olta balıkçıları ise son zamanlarda Akçakoca sahilini tercih ediyor. Havaların güzel geçmesi nedeni ile birçok amatör olta balıkçısı yine Akçakoca sahillerini doldurdu. Sıcakların etkisi ile sokak köpekleri sokaklara yatıp güneşlendi.Aileler ise çocuklarını parklara götürdü. Bazı aileler çocuklarını açık havada park ortamında ödevlerini yaptırdı. Havaların böyle güzel gitmesi en çok çocuklara, olta balıkçılarına, yüzme sevenlere ve sokak köpeklerine yaradı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Menajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi TokatladıMenajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi Tokatladı
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı