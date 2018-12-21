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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Karadeniz’den yalın ayak kaçtılar, Tunceli’de mağaraya sıkıştılar

Karadeniz’den yalın ayak kaçtılar, Tunceli’de mağaraya sıkıştılar

teröristlerin fotoğrafları

Şehit İran Yalın Terör Örgütü Teröristler 

-Tunceli'de operasyonun düzenlendiği mağaranın arşiv görüntüleri
-F-16 arşiv görüntüleri

( GİRESUN )- İşte Tunceli’de mağaraya sıkışan o teröristler GİRESUN

- Terör örgütü PKK’nın Karadeniz Açılım Grubu'ndan geriye kalan iki terör örgütü üyesine destek için bölgeye gönderilen ve grup lideri olduğu tespit edilen ‘Çiyager’ kod adlı Serdar Bekmez’in Yağlıdere ilçesi kırsalında öldürülmesinden sonra bölgeden kaçan 6 bölücü terör örgütü üyesinin Tunceli’de 30 PKK’lının sıkıştırıldığı mağarada olduğu belirlendi. Karadeniz’den kaçan 'Agir' kod adlı İranlı teröristin yanı sıra ‘Akif’ kod adlı Şahin Önen, gri listede yer alan ‘Mahsum’ kod adlı Mehmet Fatih Demir, gri listede yer alan ‘Rızgar’ kod adlı Abdulkeri Avras, ‘Razzan’ kod adlı Gürkan Düz ve Bahoz Amed kod adlı teröristlerin içinde bulunduğu mağarada aralarında örgütün lider kadrosunda yer aldığı belirlenen teröristlerin de olduğu bilgisine ulaşıldı. JÖPER’ler Karadeniz’den Tunceli’ye sevk edildi Trabzon’un Maçka ilçesinde Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 Yaşındaki Eren Bülbül’ün şehit edilmesinin ardından bölgeye gönderilen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timleri 2018 yılı içinde Doğu Karadeniz'de örgüte büyük darbe vurdu. Baştan örgütün sözde bölge sorumlusu ‘Cudi Zaza’ kod adlı Mehmet Yakışır’ın ve sözde bölge komutanı ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner’i etkisiz hale getiren timler toplamda 7 PKK’lıyı zorlu arazi şartları ve hava koşullarına rağmen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirdi. Bölgedeki başarısının ardından JÖPER timleri son olarak Tunceli'de mağarada sıkıştırılan teröristleri etkisiz hale getirmek için Tunceli'ye sevk edildi.
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